Суд продлил арест экс-главе Марий Эл до середины апреля

Басманный суд Москвы до 13 апреля продлил арест бывшему главе Марий Эл Леониду Маркелову, сообщает «Коммерсантъ».

Маркелова обвиняют в получении взятки, а также в незаконном хранении оружия.

Также до 13 апреля был продлен арест предполагаемой соучастнице Маркелова Наталье Кожановой.

Следователи считают, что через нее Маркелов получил от учредителя ООО «Птицефабрика Акашевсая» Николая Криваша взятку в размере свыше 235 млн рублей.

За эти деньги собственник птицефабрики рассчитывал получить господдержку.