11 января 2018, 18:32
Суд продлил арест экс-главе Марий Эл до середины апреля
Басманный суд Москвы до 13 апреля продлил арест бывшему главе Марий Эл Леониду Маркелову, сообщает «Коммерсантъ».
Маркелова обвиняют в получении взятки, а также в незаконном хранении оружия.
Также до 13 апреля был продлен арест предполагаемой соучастнице Маркелова Наталье Кожановой.
Следователи считают, что через нее Маркелов получил от учредителя ООО «Птицефабрика Акашевсая» Николая Криваша взятку в размере свыше 235 млн рублей.
За эти деньги собственник птицефабрики рассчитывал получить господдержку.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое