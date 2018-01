Кремль привлечет зарубежные СМИ к освещению кампании Путина

К началу предвыборной кампании Владимира Путина президентский пул журналистов был значительно расширен за счет представителей крупных зарубежных СМИ. По словам журналистов, опрошенных «Дождем», приглашение освещать рабочие поездки президента исходило от Кремля.

10 января во время поездки Путина на Тверской вагоностроительный завод его сопровождали репортеры The New York Times и The Washington Post, Financial Times, The Wall Street Journal, Le Figaro, телеканалов каналов ABC, NBC, BBC, китайского CCTV и даже японского агентства «Киодо».

Как рассказали телеканалу источники, близкие к администрации президента, представителей зарубежных газет и каналов будут приглашать на мероприятия с Путиным до выборов 18 марта.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, расширение кремлевского пула «означает, что в текущем периоде значительно повысился интерес к Путину у иностранных СМИ». «По мере возможности идем им навстречу», — добавил он.