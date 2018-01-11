Суд арестовал главу чеченского «Мемориала»

Суд города Шали арестовал на два месяца главу чеченского подразделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева, сообщает «Интерфакс».

Титиев был задержан 9 января, в его машине полиция якобы обнаружила пакет марихуаны. В «Мемориале» позднее сообщили, что в селе Курчалой, где живет правозащитник, силовики приходили к нему домой, выгнали находившихся в помещении женщин на улицу, после чего заперли дом и уехали.

Титиева подозревают в хранении наркотиков в крупном размере. Сам он вины не признает.

Председатель СПЧ России Михаил Федотов заявил, что будет просить руководство МВД России провести проверку задержания Титиева. Также Федотов попросил СКР проверить информацию о том, что наркотики правозащитнику могли подбросить.