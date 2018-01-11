Минфин анонсировал законопроект о биржевой торговле криптовалютами

Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев заявил в кулуарах Госдумы, что в законопроекте «О цифровых финансовых активах», в разработке которого участвует ведомство, будет закреплено разрешение торгов криптовалютами на официальных биржах, сообщает RNS.

Моисеев рассказал: «По итогам обсуждения на общественном совете был высказан ряд замечаний, которые мы сейчас дорабатываем. Первое — что мы никак не отрегулировали вопрос, связанный с циркуляцией существующих криптовалют, то есть по сути купля-продажа биткоинов, грубо говоря. Не хотим ограничивать и зарегулировать, но какие-то рамки поставим. У кого они есть, ничего не будет. Это о том, что купля-продажа будет каким-то образом стандартизирована. Общая идея — что надо будет покупать-продавать на официальных биржах, как это будет декларироваться, легализовываться».

Замглавы Минфина отметил, что пока список бирж, на которых могут разрешить торговлю криптовалютами, не сформирован: «Это самая дискуссия сейчас. Это то, что мы сейчас будем активно обсуждать. Это самый сейчас пока нерешенный вопрос. Остальное все более-менее понятно».

Ранее Моисеев уже сообщал, что Минфин России предлагает разрешить торговлю криптовалютами на бирже, а также о предложении ведомства классифицировать криптовалюты как иное имущество. Московская биржа тогда заявила, что прорабатывает инфраструктуру для торгов криптовалютами.

Между тем власти Южной Кореи заявили, что готовят закон о полном запрете торговлей криптовалютами в стране.