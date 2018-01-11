Минфин подтвердил окончательный отказ от идеи валютных ограничений

Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев подтвердил, что российское правительство отказалось от идеи ввести валютные ограничения, сообщает RNS.

Моисеев отметил: «В рамках того доклада, который мы готовим в правительство сейчас, эта идея не предусматривается. Предусматривается, что мы по-прежнему будем предлагать отменить обязательную репатриацию».

Осенью минувшего года в СМИ появились сообщения, что Министерство финансов представило председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву свои предложения по урегулированию ситуации в период экономического кризиса – в их числе рекомендацию предоставить кабинету министров и Банку России право на введение жестких валютных ограничений. В частности, речь якобы велась об обязательстве эспортеров репатриировать деньги, продавать валюту и оформлять разрешения на ее покупку, открывать специальные счета для определенных валютных операций и резервировать под них деньги.

Однако вскоре после появления этих сообщений глава Минфина Антон Силуанов заявил, что его ведомство не выдвигало предложений по введению валютных ограничений. По словам министра, в письме в правительство содержались предложения по либерализации, а не ужесточению валютного законодательства.