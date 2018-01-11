Пресс-секретарь штаба Путина снял фильм о президенте

Пресс-секретарь избирательного штаба Владимира Путина, политический обозреватель ВГТРК Андрей Кондрашов снял документальный фильм о президенте России. Об этом сообщает РБК.

По словам собеседника издания в администрации президента, картина будет представлять собой серию интервью с людьми, которых можно назвать друзьями Путина, с теми, кто давно и хорошо с ним знаком.

Сам Кондрашов заявил, что «в этом фильме личность и характер Владимира Путина будут раскрыты так, как еще не раскрывались». Раскрывать подробности он отказался.

По данным источника РБК, в фильме выступят премьер-министр Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза России Николай Патрушев, бывший глава правительства ФРГ Герхард Шредер, экс-премьер Италии Сильвио Берлускони.