Нефтяные котировки обновили трехлетние максимумы

Нефтяные котировки обновили локальный максимум: в ходе торгов на лондонской бирже ICE Futures 11 января цены на черное золото установили трехлетний рекорд.

По состоянию на 15:40 мск мартовские фьючерсы на нефть Brent торгуются по 69,44 доллара за баррель. Смесь WTI с поставкой в феврале оценивается по 63,96 доллара за баррель.

Эксперты объясняют рост котировок очередным сокращением товарных запасов нефти в США.

При этом эксперты Citigroup Inc. полагают, что в наступившем году нефть может подорожать до 80 долларов на фоне напряженности на Ближнем Востоке, политики президента США Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына.