Обвиняемого в подготовке теракта курсанта проверят в институте Сербского

Курсант Военно-космической академии имени Можайского Вадим Осипов будет направлен на психиатрическое обследование. Такое решение принял Московский окружной военный суд, сообщили «Росбалту» в суде.

«Суд пришел к глубокому убеждению о необходимости назначения данной экспертизы», — сказал собеседник издания.

Как сообщил «Дождю» адвокат группы «Агора» Виталий Черкасов, представляющий интересы Осипова, 19-летний курсант будет направлен в Центр психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского.

Осипов был задержан в апреле 2017 года, его обвиняют в планировании теракта в казарме. Сам он утверждает, что составил план казармы, чтобы найти в ее защите слабые места.

Осипов писал письмо министру обороны Сергею Шойгу, в котором просил его «дать команду разобраться и не позволить ошибке сломать жизнь».