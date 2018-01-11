Песков рассказал о влиянии обвинений против России на жизнь в США

Обвинения России во вмешательстве в американские выборы в 2016 году «не имеют под собой никаких оснований и являются абсолютно голословными», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, слова которого приводит RT.

По его словам, эти обвинения «вредят не только двусторонним российско-американским отношениям, они вредят самим США».

«Потому что когда это становится навязчивой идеей, это не создает комфортных условий для нормального общественного развития и жизни», — добавил пресс-секретарь.

Обвинения во вмешательстве в президентские выборы расследуют спецпрокурор США и парламентская комиссия. В США считают, что по заказу России хакеры слили переписку кандидата на пост президента Хиллари Клинтон, что могло повлиять на настроения избирателей, в результате чего победу одержал миллиардер Дональд Трамп.