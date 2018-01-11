Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
11 января 2018, четверг, 17:09
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
11 января 2018, 15:13
астрономия история

Наскальный рисунок свидетельствует о взрыве сверхновой более 5000 лет назад

Vahia/Tata Reseach Institute

Индийские астрономы предложили новую интерпретацию наскального изображения, найденного на территории археологического памятника Бурзахана в Кашмире.

Рисунок, вырезанный на камне, был обнаружен еще полвека назад. Он изображает двух человек, один из которых вооружен луком со стрелой, а другой копьем. Люди охотятся на оленя. Рядом стоит собака, а сверху светят два солнца. Астрофизик Майанк Вахиа (Mayank Vahia) и его коллеги полагают, что одно из этих солнц представляет собой сверхновую звезду, которую удалось наблюдать создателю рисунка.

После взрыва сверхновой ее оболочка и поглощенное ударной волной межзвездное вещество формируют остаток сверхновой. Исследователи проверили список таких объектов, известных астрономам. Нужно было найти след от взрыва подходящего возраста и соответствующей мощности, ведь породившая его сверхновая должна была не уступать солнцу на дневном небе. Наилучшим кандидатом оказался остаток HB9 от сверхновой, взорвавшейся около 4600 года до нашей эры. Дополнительные аргументы в пользу этой гипотезы дала карта звездного неба. При наблюдении из Кашмира взрыв произошел в созвездии Ориона, которое во многих культурах Евразии связывают с образом охотника. Рядом находится созвездие Тельца. Вахиа и его коллеги считают, что наскальный рисунок не изображает простую сцену охоты, а показывает расположение вспыхнувшей на небе звезды, относительно созвездий.

Если эта гипотеза верна, то наскальный рисунок из Кашмира становится древнейшим свидетельством наблюдения сверхновой людьми. Следующий пример относится лишь 185 году нашей эры. «Звезда-гостья», вспыхнувшая тогда на небе, упомянута в китайской хронике «История династии Поздняя Хань».

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...
Подпишитесь
чтобы вовремя узнавать о новых спектаклях и других мероприятиях ProScience театра!
3D Apple Big data Dragon Facebook Google GPS IBM MERS PRO SCIENCE видео ProScience Театр SpaceX Tesla Motors Wi-Fi автоматизация бизнеса Адыгея акустика Александр Лавров альтернативная энергетика «Ангара» антибиотики античность археология архитектура астероиды астрофизика аутизм Байконур бактерии бедность библиотеки биология биомедицина биомеханика бионика биоразнообразие биотехнологии блогосфера бозон Хиггса Византия визуальная антропология викинги вирусы Вольное историческое общество воспитание Вселенная вулканология Выбор редакции гаджеты генетика география геология геофизика глобальное потепление гравитация грибы грипп дельфины демография демократия дети динозавры ДНК Древний Египет естественные и точные науки животные жизнь вне Земли Западная Африка защита диссертаций землетрясение змеи зоопарк зрение Иерусалим изобретения иммунология инновации интернет инфекции информационные технологии искусственный интеллект ислам историческая политика история история искусства история России история цивилизаций История человека. История институтов исчезающие языки карикатура картография католицизм квантовая физика квантовые технологии КГИ киты климатология комета кометы компаративистика компьютерная безопасность компьютерные технологии космический мусор космос криминалистика культура культурная антропология лазер Латинская Америка лексика лженаука лингвистика Луна мамонты Марс математика материаловедение МГУ медицина междисциплинарные исследования местное самоуправление метеориты микробиология Минобрнауки мифология млекопитающие мобильные приложения мозг моллюски Монголия музеи НАСА насекомые научный юмор неандертальцы нейробиология неолит Нобелевская премия НПО им.Лавочкина обезьяны обучение общество О.Г.И. одаренные дети онкология открытия палеолит палеонтология память папирусы паразиты педагогика планетология погода подготовка космонавтов популяризация науки право преподавание истории продолжительность жизни происхождение человека Протон-М психоанализ психология психофизиология птицы РадиоАстрон ракета растения РБК РВК РГГУ регионоведение религиоведение рептилии РКК «Энергия» робототехника Роскосмос Роспатент Россотрудничество русский язык рыбы Сергиев Посад сердце Сингапур сланцевая революция смертность СМИ Солнце сон социология спутники старение старообрядцы стартапы статистика такси технологии тигры торнадо транспорт ураган урбанистика фармакология Фестиваль публичных лекций физика физиология физическая антропология финансовый рынок фольклор химия христианство Центр им.Хруничева черные дыры школа школьные олимпиады эволюция эволюция человека экология эмбриональное развитие эпидемии эпидемиология этика этнические конфликты этология Юпитер ядерная физика язык
Архив

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.