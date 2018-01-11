Наскальный рисунок свидетельствует о взрыве сверхновой более 5000 лет назад

Индийские астрономы предложили новую интерпретацию наскального изображения, найденного на территории археологического памятника Бурзахана в Кашмире.

Рисунок, вырезанный на камне, был обнаружен еще полвека назад. Он изображает двух человек, один из которых вооружен луком со стрелой, а другой копьем. Люди охотятся на оленя. Рядом стоит собака, а сверху светят два солнца. Астрофизик Майанк Вахиа (Mayank Vahia) и его коллеги полагают, что одно из этих солнц представляет собой сверхновую звезду, которую удалось наблюдать создателю рисунка.

После взрыва сверхновой ее оболочка и поглощенное ударной волной межзвездное вещество формируют остаток сверхновой. Исследователи проверили список таких объектов, известных астрономам. Нужно было найти след от взрыва подходящего возраста и соответствующей мощности, ведь породившая его сверхновая должна была не уступать солнцу на дневном небе. Наилучшим кандидатом оказался остаток HB9 от сверхновой, взорвавшейся около 4600 года до нашей эры. Дополнительные аргументы в пользу этой гипотезы дала карта звездного неба. При наблюдении из Кашмира взрыв произошел в созвездии Ориона, которое во многих культурах Евразии связывают с образом охотника. Рядом находится созвездие Тельца. Вахиа и его коллеги считают, что наскальный рисунок не изображает простую сцену охоты, а показывает расположение вспыхнувшей на небе звезды, относительно созвездий.

Если эта гипотеза верна, то наскальный рисунок из Кашмира становится древнейшим свидетельством наблюдения сверхновой людьми. Следующий пример относится лишь 185 году нашей эры. «Звезда-гостья», вспыхнувшая тогда на небе, упомянута в китайской хронике «История династии Поздняя Хань».