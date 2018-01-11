Путин заявил о поддержке Навального властями США

Власти США, критикуя отказ в регистрации на выборах политику Алексею Навальному, «прокололись» и «лучше бы помолчали», заявил президент России Владимир Путин на встрече с журналистами.

«Тот персонаж, которого вы упомянули, — он же не единственный, кого не допустили, почему-то других не называют. Это, видимо, говорит о предпочтениях американской администрации и у руководства других стран, говорит о том, кого они бы хотели продвинуть в политическую сферу России и кого они бы хотели видеть в руководстве страны», — цитирует Путина «Коммерсантъ».

ЦИК отказал Навального в регистрации на президентских выборах из-за непогашенной судимости. Сам политик считает это решение незаконным, так как его повторно осудили по тому же делу, в котором ЕСПЧ не нашел состава преступления.

На сегодняшней встрече с журналистами в редакции «Комсомольской правды» Путин также заявил, что хорошо относится к большому числу претендентов на президентский пост.

«Вот этот период предвыборный, он в известной степени общество всегда напрягает, потому что, к сожалению и часто, всякой пены много появляется. Но, тем не менее, он хорош тем, что дает возможность людям высказаться, поговорить о проблемах страны, поговорить о тех путях, которые разные люди предлагают для решения этих проблем», — заявил глава государства.