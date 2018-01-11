Песков подтвердил информирование Путина о публикациях Telegram-каналов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что для главы государства регулярно формируют «дайджест по интернету», в который помимо прочего включают представляющие интерес сообщения из Telegram-каналов, сообщает «Интерфакс».

Песков подчеркнул, что большинство политологических или «околополитологических» сообщений в Telegram-каналах являются «продуктом низкого качества, если не сказать хуже», однако признал: «Те из них, которые более-менее соответствуют уровню доклада главе государства, безусловно, входят в дайджест».

Накануне сопредседатель избирательного штаба Владимира Путина Елена Шмелева заявила, что в рамках избирательной кампании у российского лидера как кандидата в президенты на новый срок может появиться свой Telegram-канал.

При этом Дмитрий Песков ранее призвал, «читая Telegram-каналы, сохранять разум, мудрость и иронию».