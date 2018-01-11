Путин обвинил США в попытках вмешательства в дела других стран

Президент РФ Владимир Путин 11 января проводит встречу с представителями российских печатных средств массовой информации и информационных агентств, сообщает РИА Новости.

В ходе встречи глава государства прокомментировал требование министерства юстиции США к американскому представительству канала RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента: «То, что происходит с нашими СМИ, которых тут же объявили иностранными агентами и ограничивают их работу, причем достаточно агрессивно и злобно, говорит как раз о том, как они относятся к тому, что кто-то как-то влияет на внутриполитическую ситуацию, особенно в предвыборный период. А то, что они сами постоянно это делают, предпринимают такие попытки как минимум, они считают это нормой, что, на мой взгляд, абсолютно неправильно».

Владимир Путин подчеркнул, что Россия не собирается никуда вмешиваться, однако «если уж они сами везде свой нос суют, то они должны быть готовы к тому, что должны быть в состоянии отвечать на определенные вызовы, которые они сами, собственно говоря, стимулируют».

Напомним, ранее посольство России в США заявило, что попытки американских властей оказать давление на правительство России можно расценить как прямое вмешательство во внутренние дела страны.



Ответом на требование минюста США к RT стало принятие в России закона о СМИ-иноагентах. В России к иноагентам Минюст отнес «Голос Америки», «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» и их дочерние структуры.