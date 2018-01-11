Партия Навального в седьмой раз подаст документы на регистрацию

Политик Алексей Навальный с соратниками в седьмой раз подадут документы в Минюст России на регистрацию своей партии. Об этом сообщается на сайте Навального.

Навальный собирается возродить Партию прогресса, ликвидированную Минюстом в 2015 году.

«Сейчас мы собираем оргкомитет и уведомим Минюст о начале регистрации партии. Регионы проведут собрания и выдвинут представителей на съезд, который мы проведем 3-го марта. А к июню рассчитываем, что партия зарегистрирует региональные отделения и сможет участвовать в выборах», — пишет оппозиционер.