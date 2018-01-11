Саудовская Аравия разрешит женщинам от 25 лет въезжать в страну в одиночку

Власти Саудовской Аравии намерены снять запрет на посещение страны женщинами, путешествующими без сопровождения мужчин, пишет Gulfnews.

Теперь туристические визы смогут получить женщины в возрасте от 25 лет, которые хотят поехать в королевство без своих родственников-мужчин.

Женщинам младше 25 лет въезд, как и раньше, будет разрешен лишь в мужской компании.

Туристическая виза будет однократной, срок ее действия составит 30 дней, сообщили саудовские власти.