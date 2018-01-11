Российский гонщик сломал позвоночник на ралли «Дакар»

Россиянин Иван Шихотаров, участвовавший в ралли «Дакар» в классе легковых автомобилей, попал в аварию и сломал позвоночник. Об этом сообщается в группе его команды Konturterm Racing Team «ВКонтакте».

Шихотаров был доставлен самолетом в госпиталь столицы Перу Лимы. Ему предстоит перелет в Париж, Санкт-Петербург и, наконец, в Калининград.

У спортсмена компрессионный перелом позвонка поясничного отдела. В течение двух дней в Лиме будет проведено его дополнительное обследование.

По словам отца спортсмена Сергея Шихотарова, «врачи были в шоке, когда узнали, что после получения травмы Ваня продолжил гонку, более того, еще и боролся, успев совершить ряд обгонов».