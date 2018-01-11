Избирательный штаб Путина сформируют за три-четыре дня

Сопредседатель избирательного штаба действующего главы государства Владимира Путина и кандидата на президентских выборах 2018 года Елена Шмелева заявила, что формирование штаба завершится в течение трех-четырех дней, сообщает РИА Новости.

Напомним, штаб Путина в Гостином дворе в Москве начал свою работу 10 января. Российский лидер лично присутствовал при его открытии. Сопредседателями штаба стали руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева, гендиректор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин и глава Национального центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев.

Штаб работает посменно — по 30 человек в каждой смене, в основном студенты из Москвы и других российских городов, приезжих разместили в столичных гостиницах.