Путин оценил политическую стратегию Ким Чен Ына

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын является «абсолютно грамотным и зрелым политиком», заявил президент России Владимир Путин на встрече с главными редакторами российских СМИ. Об этом пишут «Ведомости».

По мнению Путина, глава КНДР выиграл в текущем раунде противостояния на Корейском полуострове.

«Думаю, что господин Ким Чен Ын, безусловно, эту партию выиграл. Он решил свою стратегическую задачу: у него есть ядерный заряд, есть теперь ракета глобальной дальности до 13 тысяч километров, которая может достичь почти любой точки на территории его вероятного противника», — отметил Путин.

По его мнению, теперь Ким Чен Ын «заинтересован в том, чтобы ситуацию зачистить, загладить, успокоить».

Президент отметил, что отказа Северной Кореи от ядерного оружия можно добиться только путем переговоров, если «все участники этого процесса, в том числе северокорейцы, убедятся и будут уверены в том, что их безопасность может быть гарантирована без ядерного оружия».