Россияне перестали экономить на сладостях

В 2017 году россияне потратили на новогодние сладости почти на 20% больше, чем годом ранее. Такие данные приводит Центр исследований кондитерского рынка, основываясь на собственных расчетах.

Отмечается, что на новогодние сладкие подарки и угощения в среднем каждый россиянин потратил в конце 2017 года около 650 рублей. За год до этого они обошлись в 545,9 рубля.

«Последствия кризисных 2015-2016 лет еще давали о себе знать в первой половине 2017 года, однако с августа ситуация стала меняться, и спрос начал заметно расти», — заявила исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина.

По ее словам, спрос на кондитерские изделия перед новогодними праздниками «превзошел все ожидания и оказался даже выше позитивных прогнозов».