Путин назвал цель атаки беспилотников на российские базы в Сирии

Целью атак беспилотников на российские военные базы в Сирии было сорвать договоренности, достигнутые в регионе. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главными редакторами российских СМИ, передает ТАСС.

«Это провокации, направленные на срыв ранее достигнутых договоренностей», — оценил атаки дронов Путин.

Он отметил, что беспилотники были лишь закамуфлированы под кустарные.

«Мы знаем, когда и где передавались эти беспилотные аппараты, сколько их. Эти летательные аппараты закамуфлированы — хочу это подчеркнуть — закамуфлированы под кустарное производство. На самом деле там совершенно очевидно есть элементы высокотехнологичного характера», — заявил президент.

По словам главы государства, за атаками стояли провокаторы, «но не турки».

«И мы знаем, кто это такие, знаем, сколько и кому они платили за эту провокацию», — отметил Путин, отказавшись назвать этих провокаторов.