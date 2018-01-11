Суд арестовал главу чеченского «Мемориала» на два месяца

Шалинский городской суд Чечни по ходатайству следствия избрал главе чеченского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюбу Титиеву меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщает «Интерфакс».

Адвокат Титиева Петр Заикин уточнил, что правозащитник арестован на два месяца — до 9 марта. Юрист также заявил, что решение суда будет обжаловано в апелляционной инстанции 12 января.

Напомним, 9 января стало известно, что Титиев задержан, ему предъявлено обвинение в незаконном хранении наркотиков.

За правозащитника вступился председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов. Он направил председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину обращение с просьбой дать поручение о проведении доследственной проверки по факту задержания Титиева. Федотов отметил, что «наркотики, обнаруженные в его личном автомобиле, могли быть ему подброшены с целью компрометации», а само преследование правозащитника может быть связано с его деятельностью.