Минобороны засекретило поиски попавшего в плен ИГ россиянина

Минобороны России прислало официальный ответ Валентине Цуркану — матери россиянина Григория Цуркану, попавшего в плен в Сирии в сентябре 2017 года. С ответом ознакомился «Дождь».

В нем сказано, что «органы государственной власти в пределах своей компетенции принимают соответствующие меры для возвращения Цуркану Г. М. на родину», а Минобороны «формирует для этого необходимые условия».

При этом «сведения о конкретных мероприятиях, проводимых Минобороны России, привлекаемых силах и средствах составляют государственную тайну», заявили матери пропавшего россиянина.

Цуркану и еще один россиянин Роман Заболотный, согласно заявлениям их родственников, служили в частной военной компании Вагнера, по данным СМИ, близкой к российской армии. В Сирии они попали в плен к террористической организации «Исламское государство» (ИГ), запрещенной в России.

В Госдуме рассказывали о переговорах с ИГ по вызволению нескольких пленных россиян, включая Цуркану и Заболотного. В ЧВК Вагнера позднее сообщили родителям Григория Цуркану о его смерти.