11 января 2018, 17:31
Туск рассказал о вероятном выходе Польши из ЕС после прекращения дотаций
Если Польша перестанет получать финансирование от ЕС, то может принять меры для выхода из Евросоюза. Об этом газете The Telegraph заявил глава Европейского совета, бывший премьер-министр Польши Дональд Туск.
«Пока мы не являемся чистыми донорами, игра для них [правительства Польши] стоит свеч. Поэтому я легко могу представить ситуацию, когда Польша окажется в числе стран-доноров, и тогда правительство решит, что настало время спросить поляков, хотят ли они видеть свою страну в ЕС», — заявил Туск.
По его мнению, правящая партия «Право и справедливость» «приложит все усилия, чтобы убедить поляков в том, что с членством в ЕС пора распрощаться».
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