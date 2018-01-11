Нацбанк Украины подумает над выпуском собственной криптовалюты

Национальный банк Украины изучает целесообразность выпуска собственной криптовалюты. Об этом сообщается на сайте Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Секретарь СНБО Александр Турчинов провел заседание Национального координационного центра кибербезопасности. На нем было решено создать рабочую группу с участием представителей Нацбанка Украины, Минфина, полиции и других ведомств для выработки предложений по регулированию рынка криптовалют.

Речь идет о мониторинге транзакций, идентификации граждан, совершающих операции с криптовалютами, порядке налогообложения доходов от таких операций.

Напомним, в декабре минувшего года криптовалюты легализовала Белоруссия. Закон разрешает физическим лицам создавать, приобретать и отчуждать токены. Белорусы теперь имеют право обменивать токены, майнить их, продавать и покупать за белорусские рубли, иностранные валюты и электронные деньги.