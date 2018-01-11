Весельницкая заявила о желании дать показания в конгрессе по «российскому делу»

Адвокат Наталия Весельницкая, якобы предлагавшая команде президента США Дональда Трампа компромат на Хиллари Клинтон, готова дать показания в американском конгрессе. Об этом она заявила RT.

Условием дачи показаний Весельницкая назвала гарантии того, что она сможет спокойно покинуть США.

«Когда встал вопрос о моих показаниях, я в сенат направила свой запрос о том, что если потребуются мои показания в виде личного присутствия, то, если вы мне не обеспечите безопасность передвижения и возвращения в страну, я предлагаю вам рассмотреть вопрос о видеопоказаниях», — сказала адвокат.

Весельницкая, как отмечает телеканал, занимается «частным расследованием» деятельности управляющей компании Hermitage Capital, юрист которой Сергей Магнитский умер в российском СИЗО. В США Весельницкая лоббировала отмену так называемого акта Магнитского.

С командой нынешнего президента США Дональда Трампа она встречалась во время предвыборной кампании в июне 2016 года.