Путин пожаловался детям на нехватку квалифицированных рабочих

Президент РФ Владимир Путин 11 января встретился со школьниками, одержавшими победу во Всероссийском конкурсе сочинений «Россия, устремленная в будущее», сообщает пресс-служба Кремля.

Напомним, во время Всероссийского открытого урока 1 сентября 2017 года глава государства предложил школьникам написать сочинение о том, каким они видят будущее страны на рубеже 2040–2050-х годов.

Как отметил в ходе встречи с победителями конкурса Владимир Путин, на его предложение откликнулись 437 тысяч человек, в финал вышли 35. Президент признал, что не смог прочесть все сочинения победителей, но «посмотрел общую справку» — «Мне показалось, что это и красиво написано, и интересно».

Обсуждая со школьниками будущее страны и самих учащихся, российский лидер отметил: «Сегодня грань между различными уровнями подготовки специалистов практически стирается. У нас просто катастрофически не хватает не просто рабочих рук, а хорошо подготовленных специалистов по рабочим профессиям».

Поскольку прежняя система подготовки рабочих специалистов невостребована и нуждается в обновлении, «мы организуем сейчас целую большую систему подготовки», заявил президент.

Напутствуя школьников, Владимир Путин подчеркнул: «Сегодня так быстро появляются новые компетенции, так быстро появляются новые знания и так быстро они реализуются на практике, что, если мы не хотим отстать, а хотим быть всегда впереди, мы всегда должны заниматься самоподготовкой и самообучением».