Дума рассмотрит законопроект о явке призывников в военкомат без повестки

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект об отправке повестки призывникам по почте вместо личного вручения. Документ подготовил замглавы комитета ГД по обороне Андрей Красов.

По его мнению, повестки можно не только вручать лично, но и отправлять заказным письмом с уведомлением. Если законопроект примут, что повестка будет считаться врученной в тот момент, когда за получение письма распишется сам призывник, совершеннолетний член его семьи или другой уполномоченный человек. Если же повестка пришла после указанной даты явки в военкомат, то призывник должен сам прийти туда в течение трех дней после получения письма.

Призывник, получивший письмо после завершения призыва, должен будет сам явиться в военкомат до начала следующего призыва. Аналогичным образом должен поступить призывник, который вообще не получал отправленную ему повестку.

В отзыве правительства на предложение сказано, что обязанность самостоятельно явиться в военкомат, если повестка не пришла вовремя, противоречит закону «О воинской обязанности и военной службе», однако идея депутата, в целом, поддерживается.