Кремль ответил на введение «черного списка» США

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия ответит на возможные санкционные шаги со стороны США. Об этом сообщает РИА Новости.

«Санкционные действия всегда вызывают, как правило, какие-то контрдействия. В данном случае принцип взаимности остается краеугольным камнем, но в какой степени — зеркальный ответ, не зеркальный — скажем так, будет предпринято то, что будет наибольшим, наилучшим образом соответствовать нашим интересам. В этом сомнений нет, и, конечно же, решение будет принимать президент России», —отметил Песков.

Однако пока в АП сомневаются в существовании списка, так как СМИ публикуют много разных списков, «но они все оказываются ненастоящими».

«Сейчас можно предположить с большой долей уверенности, что некий список действительно будет представлен в Сенат Госдепартаментом, по крайней мере, мы такие анонсирующие заявления из Вашингтона уже слышали. Его, конечно, предстоит самым серьезным образом проанализировать, дождаться, будет ли этот список — потому что появление как такового списка еще не означает нового витка санкционных обменов — поэтому нужно посмотреть, что будет за список, — раз, нужно будет посмотреть, как и когда он будет формализован, и потом, конечно же, будет вырабатываться позиция», — подчеркнул пресс-секретарь президента.