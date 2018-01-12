Опрошенные россияне впервые не вышли за рамки бюджета на Новый год

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) подсчитал траты россиян за период новогодних «каникул» и пришел к выводу, что наши соотечественники израсходовали меньше, чем планировали, и всего на 3 рубля больше, чем в начале 2017 года.

В среднем сумма расходов за праздники составила 14 195 рублей на человека (притом, что большинство опрошенных россиян закладывали в свой бюджет 14 299 рублей), из которых больше всего — 5 459 рублей — было потрачено на подарки близким и друзьям.

ВЦИОМ отмечает, что это первый случай за всю историю подобных посленовогодних опросов (а проводятся они с 2005 года), когда реальные расходы не превысили запланированных. Для сравнения: в прошлом году расхождение составило порядка 2 тысяч рублей. При этом 2% респондентов вообще не потратили денег на празднование Нового года и отдых на каникулах.

По мнению аналитика ВЦИОМ Ивана Леконцева, прокомментировавшего итоги социологического исследования, россияне начали нарабатывать «навыки финансового планирования» и развивать «умение сдерживаться».

В целом итог каникул можно считать положительным: почти три четверти опрошенных россиян (73%) остались довольны праздниками (хотя в прошлом году показатель удовлетворенности был несколько выше и достиг 78%). Самым популярным времяпрепровождением в эти дни были походы в гости, прогулки на свежем воздухе и катание на лыжах или санках.