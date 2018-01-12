СМИ узнали спонсора ремонта камер в «Матросской тишине»

Знакомый с ситуацией источник рассказал, что ремонт в камерах московского следственного изолятора «Матросская тишина», из-за которого после соответствующей прокурорской проверки уволили заместителя начальника СИЗО, был сделан на средства осужденного за мошенничество Дионисия Золотова.

«Золотов проспонсировал ремонт в изоляторе, организовал поставку стройматериалов для ремонта», — цитирует слова источника ТАСС.

Ремонт был проведен масштабный: на пятом этаже второго корпуса половина камер (10 из 20) отремонтированы полностью, в остальных ремонт закончен на 70%, причем капитальный — с заменой труб, электропроводки, оконных рам с дерева на пластик, напольной плитки и лампочек (с обычных на энергосберегающие). Также на этаже появились прачечная, способная обслуживать весь корпус, и спортивный зал.

Об этом рассказал адвокат Иван Миронов. По его словам, в «Матросской тишине» также открыли второй КПП, что позволило существенно облегчить доступ защитников к заключенным.