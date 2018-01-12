Минобороны заявило о ликвидации обстрелявших базу РФ в Сирии боевиков

Российским военным удалось устранить группу боевиков, которые 31 декабря совершили вооруженное нападение на авиабазу Хмеймим в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Как рассказали в ведомстве, данная группа базировалась рядом с западной границей провинции Идлиб.

Российской разведке сначала пришлось раскрыть место конечной сборки и хранения беспилотников в Идлибе, а затем установить за этим местом «непрерывное наблюдение».

Когда боевики прибыли на место дислокации, чтобы готовиться к пересадке в микроавтобус, они были убиты.

«На конечном этапе операции группой российских Сил специальных операций было установлено место базирования диверсионной группы боевиков рядом с западной границей провинции Идлиб… По прибытию террористов на объект, где они готовились к пересадке в микроавтобус, вся диверсионная группа была уничтожена высокоточным боеприпасом "Краснополь"», — отметили в министерстве.