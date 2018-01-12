СМИ узнали о планах РФ продлить мораторий на взносы в Совет Европы

Источник в дипломатических кругах утверждает, что с высокой долей вероятности Россия и в наступившем году не будет платить взносы в Совет Европы. Пока все решения в силе и, очевидно, позиция по взносу РФ останется прежней и в 2018 году. Выплаты не возобновятся, пока делегация РФ не вернется в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ)», — цитирует его ТАСС.

По его словам, за те полгода, которые действует решение о приостановке уплаты российских взносов, Москва и Страсбург так и не смогли преодолеть возникшие между ними противоречия. В частности, в регламент ассамблеи не были внесены поправки, отменяющие нормы по лишению голоса национальных делегаций, хотя РФ называла их принятие принципиально важным условием.

«И, как стало известно, РФ вновь отказывается направлять заявку на подтверждение полномочий в ПАСЕ на 2018 год», — добавил источник. Тем не менее, утверждает он, при разрешении создавшегося кризиса с Парламентской ассамблеей Россия готова рассмотреть вопрос о возобновлении своих взносов в полном объеме.

Напомним, российскую делегацию в ПАСЕ лишили основных полномочий весной 2014 года в связи с присоединением Крыма и событиями на юго-востоке Украины. Год спустя ассамблея дважды возвращалась к вопросу о восстановлении России в правах, но в итоге санкции были сохранены, и РФ по-прежнему не могла голосовать, а также была отстранена от работы в руководстве ПАСЕ и участия в миссиях по наблюдению за выборами на пространстве Совета Европы.

В 2016-2017 годах Россия отказалась подавать заявку на подтверждение своих полномочий, сославшись на русофобский настрой Страсбурга. Минувшим летом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил генсеку Совета Европы Турбьерну Ягланду о решении приостановить выплату взносов в бюджет СЕ за 2017 год вплоть «до безусловного восстановления в полном объеме полномочий делегации Федерального собрания РФ в ПАСЕ».