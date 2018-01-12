Госфильмофонд назвал «абсолютно нормальной» проверку Генпрокуратуры

В Госфильмофонд сегодня приходили сотрудники Генеральной прокуратуры, передает РБК со ссылкой на главу организации Вячеслава Тельнова. По его словам, выемки документов не производилось, целью визита было «знакомство», и это «абсолютно нормальная история», — однако следственное ведомство начало проверку деятельности фонда.

«Проверка плановая, никаких выемок не было. Два сотрудника будут работать, как и везде, запросят какие-то документы… Не знаю, какой у них будет режим. Это без всяких подоплек, что пришел новый директор», — цитирует РБК слова Тельнова, который стал директором Госфильмофонда 10 января.

На первом этапе сотрудники Генпрокуратуры «затребовали документы, касающиеся уставной деятельности Госфильмофонда», и в настоящее время их готовят к передаче. В целом же, заверил Тельнов, эта проверка типична для «любой другой бюджетной организации».

Собеседник агентства в министерстве культуры, которое контролирует работу Госфильмофонда, подтвердил факт проверки Генпрокуратурой и добавил, что продолжается и собственная проверка Минкульта, стартовавшая в декабре.

Тогда обязанности гендиректора фонда исполнял Сергей Мельничук, который раскритиковал министерство за попытку проверить хозяйственную деятельность организации, изучить бухгалтерские документы за пять лет и особенно вскрыть кабинеты, закрытые в выходной день. Мельничук, в частности, упирал на то, что Госфильмофонд не является подведомственной организацией Минкульта и подчиняется напрямую правительству РФ.

Проверке предшествовал конфликт главы фонда Николая Бородачева с известными российскими кинематографистами, которые в конце декабря обратились к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву с письменной просьбой назначить другого директора — конкретно Тельнова. Бородачева они обвинили в недопустимом консерватизме, граничащем с отсталостью, и «финансировании дорогостоящих проектов», не связанных с выполнением основных задач организации.

10 января Медведев снял Бородачева с должности, после чего тот отказался отвечать на вопросы журналистов о своей отставке.