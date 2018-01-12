Дмитрий Медведев выступит на Гайдаровском форуме – 2018 в РАНХиГС

16 января в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ начнет свою работу ежегодный Гайдаровский форум, на котором соберутся ведущие эксперты со всего мира. В работе форума примет участие Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев выступит на пленарной дискуссии форума «Цели и ценности». Модератор – ректор РАНХиГС Владимир Мау.

Гайдаровский форум ежегодно объединяет тех, кто своими передовыми достижениями оказывает влияние на социально-экономическое развитие регионов и государств. Форум выступает важным источником информации о главных тенденциях социально-экономического и политического развития, состоянии бизнес-среды и инвестиционного климата России и мира.

Организаторы форума – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР).

Участие в Гайдаровском форуме бесплатное, по предварительной регистрации.