ЦИК зарегистрировал Грудинина на выборах президента России

ЦИК зарегистрировал выдвинутого КПРФ Павла Грудинина кандидатом на президентских выборах. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом, Грудинин стал вторым официально зарегистрированным кандидатом на грядущих выборах.

«Центральная избирательная комиссия постановляет зарегистрировать кандидата на должность президента России Павла Николаевича Грудинина, 1960 года рождения, выдвинутого политической партией «Коммунистическая партия Российской Федерации», — говорится в постановлении ЦИК.