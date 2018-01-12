ЦИК опубликовал данные о доходах Грудинина и его жены за шесть лет

Центральная избирательная комиссия РФ согласно закону «О выборах» обнародовала на своем сайте данные о доходах претендующего на роль кандидата в президенты члена КПРФ Павла Грудинина. Судя по этим документам, он за последние шесть лет получил 157 413 983 рубля, включая зарплату, премии за участие в конкурсе, доходы от вкладов и материальную помощь. У Грудинина пять банковских счетов, на которых лежит 5,92 млн рублей, а также акции ЗАО «Совхоз имени Ленина» и доля в ООО «ТТ Девелопмент».

Супруга выдвинутого КПРФ претендента в кандидаты Ирина Грудинина за указанный период заработала в общей сложности 2,62 млн рублей, владеет двумя квартирами в Москве и двумя автомобилями Lexus, имеет 11 банковских счетов с 2 млн рублей на всех и долю в ООО «ТАИР».

Член ЦИК РФ Евгений Шевченко, комментируя по просьбе журналистов опубликованные данные о доходах и имуществе Грудинина, добавил, что коммунист при подаче документов не указал сведения об имевшихся у него пяти счетах в венском банке и 600 ценных бумагах за границей, но впоследствии избавился от всех этих активов, передает ТАСС.

«Было подано уведомление о том, что кандидат не хранит деньги в иностранных банках и не пользуется иностранными финансовыми инструментами», — уточнил Шевченко, напомнив, что закон разрешает вносить подобные поправки к уже поданным на регистрацию документам. Поэтому, пояснил член ЦИК, у комиссии отсутствуют основания для отказа в регистрации Грудинина к участию в президентской кампании.