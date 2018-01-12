В Турции задержали еще одного фигуранта дела об убийстве посла РФ

Турецкие правоохранительные органы, проводящие расследование убийства российского посла Андрея Карлова, задержали еще одного фигуранта по этому делу — бывшего сотрудника Управления информационно-коммуникационных технологий страны с инициалами Х.К., передает агентство Anadolu.

Мужчина арестован, ему уже предъявили обвинения в соучастии в «организации умышленного убийства» (это статья УК Турции, по которой проходит дело о смерти российского дипломата). Напомним, ранее на этой неделе был задержан другой подозреваемый — мужчина с инициалами В.К.А., который, как утверждает следствие, сыграл ключевую роль в планировании и подготовке убийства Андрея Карлова.

Посол РФ в Турции был застрелен 19 декабря 2016 года, когда выступал в Анкаре на открытии фотовыставки. На него напал полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, стрелявший в упор, и сам был практически сразу же ликвидирован охраной здания. Российский МИД назвал случившееся терактом, а Следственный комитет России завел уголовное дело по статье об акте международного терроризма. Карлову посмертно присвоили звание Героя России.

Турецкая прокуратура продолжает утверждать, что убийство посла РФ связано со сторонниками исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого обвиняют также в организации государственного переворота с целью свергнуть президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. По данным СМИ Турции, Мевлют Мерт Алтынташ был лично знаком с Гюленом и передавал ему по телефону всю информацию о подготовке нападения.