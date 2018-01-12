МЧС сообщило о разовых выбросах сероводорода со свалки в Балашихе

МЧС РФ сообщило о 57 жалобах на неприятный запах сероводорода, поступивших от жителей Москвы и Московской области. Их причиной, как говорится в сообщении на сайте ведомства, стали «разовые превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) сероводорода в течение суток в районе полигона "Кучино" в подмосковной Балашихе», зафиксированные постами ГПБУ «Мосэкомониторинг» в течение минувших суток.

«Непрерывный мониторинг экологической обстановки осуществляется на 56 стационарных постах ГПБУ "Мосэкомониторинг", а также передвижными лабораториями от МЧС России, Роспотребнадзора и Росприроднадзора», — заверили в МЧС, сославшись на прогноз погоды, по которому осложнения экологической обстановки не ожидается. В настоящее время, как утверждают специалисты министерства, предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в столичном воздухе не превышены, то есть разовые выбросы сероводорода обошлись без последствий.

Мусорный полигон «Кучино» стал поводом для обращения к президенту РФ Владимиру Путину в ходе состоявшейся в середине июня прямой линии. Жители одного из балашихинских микрорайонов пожаловались, что свалка в 50 га, существующая уже более полувека и даже ставшая заметной из космоса, постоянно источает зловоние. 22 июня Путин потребовал в кратчайшие сроки подготовить по полигону экспертизу и документы, чтобы закрыть его в ближайшее время.

Власти Московской области решили незамедлительно закрыть свалку, причем губернатор дал поручение выделить в нынешнем и следующем годам бюджетные средства на ее рекультивацию.

Однако в декабре от москвичей стали поступать жалобы на зловоние, которое распространилось из Балашихи на мегаполис. Эксперты ссылались на данные Росгидромета, по которым сероводород с «Кучино» при существующей силе ветра не мог достичь центра и севера столицы.

В случае ощущения неприятных запахов МЧС РФ советует «избегать длительного нахождения и ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе», закрыть окна, организовать в квартирах и на рабочих местах влажную уборку, включить кондиционеры и системы очистки воздуха. «Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок, особенно вдоль автомобильных дорог», а «при плохом самочувствии обратиться к врачу», говорится на сайте министерства.