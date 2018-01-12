Жильцы омской пятиэтажки пострадали при взрыве газа

В пятиэтажном жилом доме №9 на улице 5-я Кордная на окраине Омска прогремел взрыв — предположительно, взорвался бытовой газ. По предварительным данным, пострадали шесть или семь человек, все они являются членами одной семьи и проживают в одной квартире.

«Из них двое взрослых, мама и папа, трое семилетних детей (тройняшки) и один восьмилетний. Состояние всех пострадавших на данный момент оценивается как тяжелое, у одного из семилетних детей состояние наиболее тяжелое с угрозой жизни», – передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Омской области.

Представитель Следственного управления СК РФ по региону Лариса Болдинова уточнила, что пострадали шесть человек — двое взрослых и четверо детей. «По предварительным данным, обошлось без тяжких телесных повреждений. Следователи Следственного управления выехали на место», — сказала она.

По данным РИА Новости, пострадавших семеро.

Life объясняет разницу в сведениях о количестве пострадавших тем, что шестеро жильцов госпитализированы с ожогами от взрыва и последовавшего возгорания, а седьмой сломал ключицу, выпрыгнув из окна в надежде спастись от пожара.

Разнятся сведения и о характере повреждений, нанесенных взрывом зданию. Источник «Интерфакса» утверждает, что обрушения не произошло, подъезд уцелел, и дом подлежит восстановлению. По другим данным, конструкция здания пострадала, произошел частичный обвал стены в соседний подъезд и обрушился балкон квартиры, где находился эпицентр взрыва.

Life же передает, что обрушились несколько балконов, вылетели оконные стекла во всем доме и пошла трещина по несущей стене, а в квартирах на третьем и четвертом этажах возникло возгорание. По сведениям издания, все жильцы дома эвакуированы.