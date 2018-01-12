Законопроект о признании физлиц иноагентами прошел первое чтение

Госдума приняла в первом чтении законопроект о признании СМИ иностранными агентами физических лиц. Трансляция голосования велась на сайте Думы.

За документ высказались 333 депутата, против — один, еще один депутат воздержался.

Как заявил на сегодняшнем заседании соавтор закона, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, иноагентов обяжут маркировать свои сообщения, не пояснив сказанные ранее слова о том, что подобные сообщения необходимо будет помечать и при размещении на сторонних ресурсах и в соцсетях. Депутат, однако, заметил, что он считает правильным, что пользователи сами должны будут указывать, что они публикуют у себя сообщения иностранных агентов.

«Хочу сразу пресечь возможные спекуляции на теме ограничении свободы слова. В этом законе нет ни слова о какой бы то ни было цензуре в любом ее проявлении, поскольку никак не затрагивается содержание, контент сообщений», — отметил Толстой.