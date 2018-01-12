На Марс можно будет слетать лишь раз в жизни

Ученые из Института космических исследований РАН и Института медико-биологических проблем РАН вместе с коллегами из Института космических исследований и технологий Болгарской академии наук опубликовали исследование, посвященное воздействию ионизирующего излучения на участников будущих пилотируемых экспедиций к Марсу. В основу статьи положены данные, собранные орбитальным модулем TGO (Trace Gas Orbiter), запущенного к Марсу совместно Европейским космическим агентством и Роскосмосом в рамках проекта «ЭкзоМарс».

Орбитальный модуль начал свою работу на орбите Марса в октябре 2016 года. Основное его назначение состоит в исследовании малых газовых составляющих атмосферы и распределения водяного льда в грунте Марса. Среди установленных на нем приборов есть детектор нейтронов с высоким разрешением FREND, разработанный в Институте космических исследований РАН. В состав FREND входит дозиметр «Люлин-МО», фиксирующий интенсивность галактических космических лучей. Дозиметр работал все время полета аппарата к Марсу.

В результате ученые выяснили, что участники марсианской экспедиции дозу ионизирующего излучения около 0,7 зиверта. Большая ее часть приходится на долю галактических космических лучей. Для сравнения доза космонавта при годичном пребывании на МКС составляет 0,3 зиверта, а на Земле человек получает в год всего примерно 0,0024 зиверта. Расчеты ученых показывают, что за время полета до Марса и возвращения на Землю (путь в каждом направлении займет по полгода) космонавт получит примерно 60 % всей дозы радиации, считающейся допустимой за всю его карьеру, и это при условии, что полет будет проходить во время низкой солнечной активности. Следовательно, из соображений сохранения здоровья участники экспедиции смогут слетать на Марс всего один раз в жизни.

Работа опубликована в международном планетологическом журнале Icarus.