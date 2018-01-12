Зоологи увеличили число «пауков-пеликанов»

После нового исследования, результаты которого опубликованы в журнале ZooKeys, число видов пауков в роде Eriauchenius увеличилось почти вдвое, к имеющимся 19 видам прибавились еще 18. Это произошло после того, как ученые внимательно исследовали под микроскопом сотни экземпляров этих пауков, хранящиеся в музейных коллекциях.

Род Eriauchenius принадлежит к семейству Archaeidae, которое было открыто немецким арахнологом XIX века Карлом Людвигом Кохом после изучения пауков, сохранившихся в балтийском янтаре. Долгое время считалось, что в семейство входят исключительно древние виды, но в 1881 году живого родственника этих пауков обнаружили на Мадагаскаре. С тех пор пауки данного семейства были открыты не только на Мадагаскаре, но также в Южной Африке, Западной и Восточной Австралии. Семейство насчитывает более семидесяти современных видов, род Eriauchenius распространен исключительно на Мадагаскаре.

Представителей данного семейства иногда называют «пауками-пеликанами», так как их головогрудь причудливо изогнута. Пауки в результате имеют удлиненную “шею”, “голову” и даже узкий заостренный “клюв”, который образован вытянутыми частями головного аппарата. Поэтому форма тела паука действительно отчасти напоминает пеликана. “Клюв” очень важен для этих пауков, поскольку они не плетут паутину, а активно охотятся на добычу, хватая “клювом” своих жертв. Причем добычей, как правило, оказываются их сородичи – пауки других видов. Из-за этого «пауков-пеликанов» называют также «пауками-убийцами», хотя хищничество и характерно для всех пауков. Именно тонкости строения “клювов” позволили авторам нынешнего исследования установить видовую принадлежность пауков.