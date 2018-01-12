Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
12 января 2018, пятница, 17:37
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
12 января 2018, 13:18
биология биоразнообразие животные Мадагаскар

Зоологи увеличили число «пауков-пеликанов»

Паук рода Eriauchenius
Паук рода Eriauchenius
Paul Bertner Rainforests Photography

После нового исследования, результаты которого опубликованы в журнале ZooKeys, число видов пауков в роде Eriauchenius увеличилось почти вдвое, к имеющимся 19 видам прибавились еще 18. Это произошло после того, как ученые внимательно исследовали под микроскопом сотни экземпляров этих пауков, хранящиеся в музейных коллекциях.

Род Eriauchenius принадлежит к семейству Archaeidae, которое было открыто немецким арахнологом XIX века Карлом Людвигом Кохом после изучения пауков, сохранившихся в балтийском янтаре. Долгое время считалось, что в семейство входят исключительно древние виды, но в 1881 году живого родственника этих пауков обнаружили на Мадагаскаре. С тех пор пауки данного семейства были открыты не только на Мадагаскаре, но также в Южной Африке, Западной и Восточной Австралии. Семейство насчитывает более семидесяти современных видов, род Eriauchenius распространен исключительно на Мадагаскаре.

Представителей данного семейства иногда называют «пауками-пеликанами», так как их головогрудь причудливо изогнута. Пауки в результате имеют удлиненную “шею”, “голову” и даже узкий заостренный “клюв”, который образован вытянутыми частями головного аппарата. Поэтому форма тела паука действительно отчасти напоминает пеликана. “Клюв” очень важен для этих пауков, поскольку они не плетут паутину, а активно охотятся на добычу, хватая “клювом” своих жертв. Причем добычей, как правило, оказываются их сородичи – пауки других видов. Из-за этого «пауков-пеликанов» называют также «пауками-убийцами», хотя хищничество и характерно для всех пауков. Именно тонкости строения “клювов” позволили авторам нынешнего исследования установить видовую принадлежность пауков.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...
Подпишитесь
чтобы вовремя узнавать о новых спектаклях и других мероприятиях ProScience театра!
3D Apple Big data Dragon Facebook Google GPS IBM MERS PRO SCIENCE видео ProScience Театр SpaceX Tesla Motors Wi-Fi автоматизация бизнеса Адыгея акустика Александр Лавров альтернативная энергетика «Ангара» антибиотики античность археология архитектура астероиды астрофизика аутизм Байконур бактерии бедность библиотеки биология биомедицина биомеханика бионика биоразнообразие биотехнологии блогосфера бозон Хиггса Византия викинги вирусы Вольное историческое общество воспитание Вселенная вулканология гаджеты генетика география геология геофизика глобальное потепление гравитация грибы грипп дельфины демография демократия дети динозавры ДНК Древний Египет естественные и точные науки животные жизнь вне Земли Западная Африка защита диссертаций землетрясение змеи зоопарк зрение Иерусалим изобретения иммунология инновации интернет инфекции информационные технологии искусственный интеллект ислам историческая политика история история искусства история России история цивилизаций История человека. История институтов исчезающие языки карикатура картография католицизм квантовая физика квантовые технологии КГИ киты климатология комета кометы компаративистика компьютерная безопасность компьютерные технологии космический мусор космос криминалистика культура культурная антропология лазер Латинская Америка лексика лженаука лингвистика Луна мамонты Марс математика материаловедение МГУ медицина междисциплинарные исследования местное самоуправление метеориты микробиология Минобрнауки мифология млекопитающие мобильные приложения мозг моллюски Монголия музеи НАСА насекомые научный юмор неандертальцы нейробиология неолит Нобелевская премия НПО им.Лавочкина обезьяны обучение общество О.Г.И. одаренные дети онкология открытия палеолит палеонтология память папирусы паразиты педагогика планетология погода подготовка космонавтов популяризация науки право преподавание истории продолжительность жизни происхождение человека Протон-М психоанализ психология психофизиология птицы РадиоАстрон ракета растения РБК РВК РГГУ регионоведение религиоведение рептилии РКК «Энергия» робототехника Роскосмос Роспатент Россотрудничество русский язык рыбы Сергиев Посад сердце Сингапур сланцевая революция смертность СМИ Солнце сон социология спутники старение старообрядцы стартапы статистика такси технологии тигры торнадо транспорт ураган урбанистика фармакология Фестиваль публичных лекций физика физиология физическая антропология финансовый рынок фольклор химия христианство Центр им.Хруничева черные дыры школа школьные олимпиады эволюция эволюция человека экология эмбриональное развитие эпидемии эпидемиология этика этнические конфликты этология Юпитер ядерная физика язык
Архив

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.