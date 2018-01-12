Песков объяснил готовность Путина отдать Украине военную технику

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков назвал предложение России передать Украине военную технику из Крыма «жестом доброй воли», направленным на то, чтобы сдвинуть украинское политическое урегулирование с «мертвой точки», передает РИА Новости.

«Россия больше других стран заинтересована в том, чтобы были реализованы минские договоренности, президент является сторонником продолжения и завершения процесса обмена удерживаемыми лицами. И это, скажем так, еще один жест доброй воли. Проявление этого политического настроя на то, чтобы все-таки сдвинуть процесс украинского регулирования с мертвой точки», — пояснил представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов о вчерашнем заявлении Путина по поводу готовности России передать украинской стороне находящиеся «в плачевном состоянии» военные корабли и авиатехнику из Крыма, а также пригласить украинских специалистов для утилизации не подлежащих транспортировке боеприпасов.

Песков напомнил, что часть техники возвращали на Украину еще до начала активных боевых действий на Донбассе, потом этот процесс прекратился, но «Путин неоднократно демонстрировал заинтересованность России в выводе наших отношений из того пике, в которое они вошли, и из того враждебного, плачевного состояния, в котором находятся».

В рамки этого настроя, в частности, вписывается недавняя встреча президента РФ с представителем Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктором Медведчуком. Песков подтвердил, что она действительно состоялась 10 января, но конкретики в ответе избежал.

«Вы знаете, что Медведчук занимается гуманитарными вопросами, уполномочен ими заниматься, в том числе. Он является одним из инициаторов и активных исполнителей… обмена удерживаемыми лицами. Он неоднократно эти темы обсуждал напрямую с президентом», — пояснил пресс-секретарь президента, не уточнив даже дату переговоров. СМИ же утверждают, что на встрече обсуждался второй этап обмена пленными между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.