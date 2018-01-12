Въехавшего в переход метро водителя обвинили в нарушении ПДД

Следственный комитет обвинил водителя Виктора Тихонова, который наехал на пешеходов у станции метро «Славянский Бульвар» в конце декабря, в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более человек (ч.5 ст.264 УК РФ). Об этом говорится в пресс-релизе СК.

По данным следствия, сам автобус не имел неисправностей. В настоящее время Тихонова задержали и потребовали арестовать его. «Для объективной оценки обстоятельств произошедшего следствию предстоит исследовать необходимую документацию для выяснения условий работы водителя, его профессионального уровня, возможных обращений граждан в связи с выполнением им своих обязанностей, а также общего состояния здоровья, как в момент ДТП, так и предшествующий ему период», — отметили в СК.

Напомним, 25 декабря на Кутузовском проспекте Тихонов допустил выезд автобуса на тротуар и не принял мер к его остановке, в результате транспортное средство съехало по ступеням лестницы подземного перехода и наехало на пешеходов. Жертвами аварии стали четыре человека, еще десять человек получили ранения разной степени тяжести.

По словам водителя, управляемый им автобус внезапно начал самостоятельное движение, он пытался остановить автобус, но тормозная система не сработала.