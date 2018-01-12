Штаб Путина собрал на треть подписей больше положенного

Избирательный штаб президента Владимира Путина собрал более 408 тысяч подписей, что на треть больше положенного количества для его регистрации на выборах. Об этом сообщает РИА Новости.

«По состоянию на утро 12 января собрано 408 349 подписей», — отметил пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов.

«Законодательство требует, чтобы штаб собрал не менее 300 тысяч подписей, но не более 7,5 тысячи в одном регионе.

Отметим, что сбор подписей в поддержку Путина стартовал 5 января.