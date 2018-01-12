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12 января 2018, 17:33
Дмитрий Страшнов Почта России

Со счетов экс-главы «Почты России» сняли арест

Дмитрий Страшнов
Дмитрий Страшнов
фото: www.vladtime.ru

Банковские счета экс-руководителя «Почты России» Дмитрия Страшнова, на которых лежит свыше 95 млн рублей, выведены из-под ареста в связи с истечением его срока, сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник. Информацию о том, что следствие не подавало ходатайства о продлении срока ареста, подтвердили в Басманном суде Москвы.

Арест был наложен на счета Страшнова минувшей осенью в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении главы департамента организационного развития Минкомсвязи России Ирины Лаптевой, которую обвиняют в превышении должностных полномочий по ст. 286 УК РФ.

Следствие считает, что Лаптева рассчитала Страшнову оклад в восемь раз выше положенного и тем самым нарушила закон. Страшнов фигурантом этого уголовного дела не является.

Защита экс-главы «Почты России» сначала подала апелляционную жалобу на постановление Басманного суда об аресте средств на его банковских счетах, но в ноябре отозвала ее.

2 ноября уволенный глава «Почты России» стал операционным директором группы «Еврохим».

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