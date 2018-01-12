Сборная РФ заняла третье место в мужской эстафете на этапе КМ по биатлону

Мужская сборная России по биатлону завоевала бронзовую медаль в эстафете (4х7,5 км) в немецком Рупольдинге в рамках очередного этапа Кубка мира.

Сборную представляли Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков, Антон Шипулин.

Во время выступления россиян зафиксировано в общей сложности четыре неточных выстрела, время отставания от лидеров составило 53,4 секунды.

Золото досталось сборной Норвегии, преодолевшей дистанцию за 1 час 13 минут 11,1 секунды. Серебро завоевала команда Франции.