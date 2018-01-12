Водителя устроившего ДТП автобуса на «Славянском бульваре» оставили дома

Водитель рейсового пассажирского автобуса, который 25 декабря насмерть сбил четверых пешеходов на спуске к станции московского метро «Славянский бульвар», помещен под домашний арест. Такое решение принял сегодня Басманный суд Москвы, передает ТАСС.

«Выслушав позиции сторон, прихожу к выводу о том, что в отношении Виктора Тихонова следует избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. (...) Избрать в отношении Тихонова меру пресечения виде домашнего ареста на срок до 25 февраля 2017 года», — цитирует агентство постановление судьи Артура Карпова.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокурора и самого Тихонова, которые просили домашнего ареста, тогда как следствие настаивало на избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Карпов принял во внимание доводы следствия о том, что водитель, если оставить его на свободе, может скрыться, давить на свидетелей или «иным образом воспрепятствовать производству расследования», однако отправлять его в СИЗО не стал.

Домашний арест Тихонов будет отбывать в доме своей сожительницы в Одинцовском районе Московской области, не покидая его без разрешения следователя, не общаясь с людьми кроме тех, кто внесен в «установленный законом список», и не используя средства связи, а также не контактируя с журналистами для того, чтобы делать в СМИ заявления об обстоятельствах возбужденного в отношении него уголовного дела.

По словам самого водителя, на суде он «рассказал следователям, как все было на самом деле», то есть в очередной раз изложил версию о технической неисправности автобуса. Тихонов и ранее утверждал, что при начале движения после остановки отказала тормозная система, и автобус продолжал ехать вопреки всем его попыткам взять ситуацию под контроль.

Однако следствие, как говорится в сообщении СКР, располагает «достаточными данными, свидетельствующими об исправности автобуса», поэтому водителю предъявили обвинение по статьям о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств и о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем за собой по неосторожности смерть двух и более лиц. Следователи уверены, что Тихонов нарушил правила дорожного движения, когда позволил автобусу выехать на тротуар и не остановился на пути к подземному переходу.

В результате аварии погибли четыре человека, десять пешеходов получили травмы различной степени тяжести, пострадал и сам водитель.