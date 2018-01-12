Доверенными лицами Путина стали знаменитости из списка-2012

На состоявшемся сегодня заседании Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала доверенных лиц действующего президента страны Владимира Путина, собирающегося участвовать в выборах главы государства в марте 2018 года в качестве самовыдвиженца. СМИ отмечают, что список во многом совпадает с тем, который был утвержден на предыдущих президентских выборах в 2012 году.

В общей сложности, у Путина 259 доверенных лиц (разрешено максимум 600, то есть список может быть впоследствии дополнен, для сравнения: в прошлую кампанию их было 499), говорится в сообщении пресс-службы ЦИК. Среди них — известные личности, знаменитости, деятели культуры и спорта, а также шоу-бизнеса. Функцией доверенных лиц кандидата в президенты является ведение агитационной кампании и участие в предвыборных дебатах по его просьбе (как это было в 2012 году).

В 2018 году в список, в частности, вошли телеведущие Леонид Якубович и Александр Масляков, кинорежиссер и глава «Мосфильма» Карен Шахназаров, композитор Игорь Крутой, адвокат Анатолий Кучерена, актер Михаил Боярский, звезды эстрады Лев Лещенко и Владимир Винокур, певец Денис Майданов, певицы Полина Гагарина и Диана Гурцкая, музыкант Игорь Бутман, писатель Юрий Поляков, космонавт Сергей Крикалев, врач Лео Бокерия, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, ректор МГИМО Анатолий Торкунов и ректор Академии русского балета Николай Цискаридзе, а также лидер «Волонтеров Победы» Ольга Амельченкова, председатель исполнительного комитета ОНФ Алексей Анисимов, глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков и другие.

СМИ в списке доверенных лиц Путина представляют главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, главред «Московского комсомольца» Павел Гусев, гендиректор телеканал «Спас» Борис Корчевников и гендиректор СТС Вячеслав Муругов.

«Я доверяю нашему президенту, он доверяет мне. Меня устраивает его политика в области культуры, он неравнодушен ко многим аспектам нашей жизни. Мне кажется, на сегодняшний момент не надо ничего менять, резких движений нельзя делать, надо поступательно развиваться и для этого есть возможности. Поэтому я за кандидата Владимира Путина. Мы с ним знакомы, нельзя сказать, что мы с ним друзья — каждый день видимся, но нас объединяет достаточно хорошее теплое чувство друг к другу, мне приятен Путин как человек и как политик», — объяснил РБК свое согласие войти в список доверенных лиц президента музыкант Игорь Бутман, который являлся его доверенным лицом и в 2012 году.

«Потому что так хочу», — изложил свою позицию Михаил Боярский, который также поддерживал Путина в предыдущую президентскую кампанию.

По данным ЦИК, на проведение избирательной кампании Владимир Путин уже потратил порядка 21,7 млн рублей из 400,186 млн рублей, поступивших на его специальный «кандидатский» счет в Сбербанке. Поскольку кредитная организация детализирует все расходы свыше 100 тысяч рублей, то в данном случае известно, что 12,824 миллиона рублей ушли на изготовление и распространение агитационных материалов и оплату других работ или услуг.