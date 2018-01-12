Жириновский предложил отменить статью о возбуждении ненависти и вражды

Владимир Жириновский вместе с группой депутатов от партии ЛДПР внес на рассмотрение в Госдуму законопроект, предлагающий отменить статью 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Соответствующий документ опубликован в базе законопроектов Госдумы.

Авторы предложения заявили, что данная статья представляет опасность, поскольку «любой бытовой проступок, фактически любое высказывание может быть квалифицировано как преступление». Они приравняли 282 статью к нормам УК СССР, где существовало наказание за антисоветскую деятельность.

Однако первый заместитель председателя думского комитета по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов заявил в комментарии радиостанции «Говорит Москва», что данное предложение считает несвоевременным.

«Я считаю, что у этого законопроекта перспективы нет, поскольку экстремизм — это реальное явление нашей политической жизни. Он представляет реальную опасность для целостности Российской Федерации, для нормального течения политических процессов. И отменять эту статью по крайней мере преждевременно», — отметил он. Емельянов расценил предложение Жириновского как часть пиар-кампании перед выборами президента.